"Хто би міг подумати!" На Донбасі після російських виборів підскочили ціни на продукти

Жителі окупованих українських територій скаржаться на значне подорожчання продуктів та комунальних послуг.

В окупованих Росією Луганській та Донецькій областях, після проведення виборів до Держдуми РФ, різко піднялися на все ціни, в тому числі на продукти.

Про це повідомляють на сторінці ВКонтакті "У Макіївці | У Донецьку | Новини | Опер. зведення".

Ціни піднялися практично зразу після того, як у Росії закінчилися вибори до Держдуми, котрі тривали протягом трьох днів, з 17 по 19 вересня. Після цього на окупованих Росією територіях стали дорожчими комунальні послуги та бензин. За словами продавців торговельних точок Донецької та Луганської областей, незабаром ціни на продукти піднімуться ще більше.

Постачальники активно підіймають на все ціни. Картопля, котра коштувала в них 34 рублі, тепер обходиться в 53 рублі. Подорожчало також мʼясо. Як повідомляють в мережі, тепер його вартість ще вища, ніж в Росії. Наприклад, ціна курячого філе нині коштує понад 300 рублів.

"Картопля в Москві по 25, у нас 60, філе вже 325 в ДНР, коли в Москві 195!" — пишуть в мережі.

В ОРДЛО після російських виборів піднялися ціни на продукти

Також там повідомляють, що останні пʼять років на окупованих територіях ціни підіймаються ледь не щотижня. Проте такого активного росту, як після виборів, ніхто не очікував.

Жителі окупованих РФ територій скаржаться на підвищення цін

Українці активно відреагували на новини Донецької та Луганської областей та висловили свою думку щодо підвищення цін. Багато хто із громадян вказав на те, що деякі жителі окупованих територій самі ж були не проти ввійти до складу Росії, а тепер обурюються наслідками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як жителі окупованих РФ територій шукали способи, аби не поїхати на вибори до Держдуми в Росію.