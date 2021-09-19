Брали лікарняний і виїжджали: стало відомо, як жителі Донбасу ухилялися від виборів до Держдуми РФ

З окупованих територій виїхало не так багато автобусів, як планували спочатку.

Спроба путінської російської партії забезпечити максимальну явку жителів окупованої Донецької області на виборах до Держдуми, не дала очікуваного ефекту. Велика кількість громадян шукала способи ухилитися від виборів, наприклад, взявши лікарняний.

Про це в суботу, 18 вересня, повідомляє в ефірі телеканалу "Україна 24" учасниця української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова.

За її словами, частину жителів Донеччини вивезли до Ростовської області примусово, аби вони віддали свій голос за путінську партію "Єдина Росія". В першу чергу доводилося прислухатися до окупантської влади працівникам державних установ, а також представникам бізнесу, оскільки відмова від участі у виборах потягла б за собою додаткові перевірки та заборони.

Проте, як говорить Іванова, з Донбасу "вивезли не так багато людей, як планували, кількість автобусів була меншою".

Варто відзначити, що загалом з окупованих територій мало виїхати 300 автобусів із людьми, декого мали переправляти електричками.

Проте багато людей таки знайшли причини, аби не поїхати на російські вибори. Деякі з них брали навіть лікарняний і кудись їхали.

Нагадуємо, що вибори до Держдуми тривали три дні, з 17 по 19 вересня. Першими свої дільниці відкрили у Камчатському і Чукотському округах.

Ще на початку вересня жителям окупованих територій видавали підроблені російські паспорти із неправильними даними, таким чином готуючи людей до участі у виборах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на час проведення виборів до Держдуми Росія відкрила кордони на території ОРДЛО, аби люди змогли поїхати на голосування.