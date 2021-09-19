Укр

Брали больничный и уезжали: стало известно, как жители Донбасса увиливали от выборов в Госдуму РФ

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Жители Донетчины искали способы не поехать на выборы Новость обновлена 19 сентября 2021, 09:36
Жители Донетчины искали способы не поехать на выборы

С оккупированных территорий выехало не так много автобусов, как планировали изначально.

Попытка путинской российской партии обеспечить максимальную явку жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму, не дала ожидаемого эффекта. Большое количество граждан искала способы уклониться от выборов, например, взяв больничный.

Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает в эфире телеканала "Украина 24" участница украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова.

По ее словам, часть жителей Донетчины вывезли в Ростовскую область принудительно, чтобы они отдали свой голос за путинскую партию "Единая Россия". В первую очередь приходилось прислушиваться к оккупантской власти работникам государственных учреждений, а также представителям бизнеса, поскольку отказ от участия в выборах потащил бы за собой дополнительные проверки и запреты.

Однако, как говорит Иванова, с Донбасса "вывезли не так много людей, как планировали, количество автобусов было меньше".

Стоит отметить, что в целом с оккупированных территорий мало выехать 300 автобусов с людьми, некоторых должны были переправлять электричками.

Однако многие таки нашли причины, чтобы не поехать на российские выборы. Некоторые из них брали даже больничный и куда-то ехали.

Напоминаем, что выборы в Госдуму продлятся три дня, с 17 по 19 сентября. Первыми свои участки открыли в Камчатском и Чукотском округах.

Еще в начале сентября жителям оккупированных территорий выдавали поддельные российские паспорта с неправильными данными, таким образом готовя людей к участию в выборах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на время проведения выборов в Госдуму Россия открыла границы на территории ОРДЛО, чтобы люди смогли поехать на голосование.

Теги:
#Донбасс #Вибори #ОРДЛО #Держдума РФ
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