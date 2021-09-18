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"Ціна голосу раба": жителям Донбасу видали продуктові набори за голосування на російських виборах

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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Жителів Донбасу везуть на вибори до Росії Новина оновлена 18 вересня 2021, 10:02
Жителів Донбасу везуть на вибори до Росії

Вибори до Держдуми триватимуть 3 дні, з 17 по 19 вересня.

Жителям Донецької області, яких у ніч на 17 вересня автобусами вивозили до Ростовської області, видавали продуктові набори. Українців перевозили до РФ, аби вони взяли участь у виборах до Держдуми та віддали свій голос за путінську партію "Єдина Росія"

Про це в суботу, 18 вересня, повідомляє Telegram-канал "Donetchnyn".

До складу набору для українських учасників голосування входить пляшка води, печиво, яблуко, снікерс, вологі серветки та прапорець Росії.

Пайок, який видали українським учасникам голосування
Пайок, який видали українським учасникам голосування

"Ціна голосу раба", — написали у каналі.

За попередньою інформацією з Донецької області мали запустити 825 автобусів та 12 залізничних маршрутів, аби жителі окупованих територій зʼявилися на виборах до Держдуми.

Нагадуємо, що цьогоріч у вересні жителям ОРДЛО почали видавати російські паспорти, у яких були помилки та неправильні коди. Очевидно, таким чином російська влада готувалася до залучення жителів окупованих територій до голосування за путінську партію "Єдина Росія". Якщо вона провалиться на виборах, то для президента РФ Володимира Путіна це буде крахом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нині частина українського кордону на території ОРДЛО відкрита для пересування українців на вибори до Росії. Закриють її в останній день виборів, тобто 19 вересня.

Теги:
#Донецька область #Вибори #Росія #Держдума
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