"Що ви знаєте про веселощі?" У мережі показали, як жителі ОРДЛО їздили на вибори до Росії

Схоже, далеко не всі прийшли в захват від цього.

У Росії завершилися вибори в Державну думу, на яких перемогу очікувано здобула партія Володимира Путіна "Єдина Росія". Цього разу до голосування були залучені багато жителів окупованих територій Криму і Донбасу. Деяким з них навіть видавали "бонус" у вигляді скромного "продуктового набору".

В цілому про те, з яким настроєм їздили голосувати в Ростов звичайні жителі тимчасово непідконтрольних Україні територій можна судити по показовому фото, що було оприлюднене місцевим блогером, який пише під нікнеймом donetchanyn.

"Поїздка на вибори в РФ. Так шо ви знаєте про нестримні веселощі?", — підписав фото він.

Користувачі мережі не могли залишити ситуацію без уваги.

Варто відзначити, що країни Заходу вже засудили Росію за залучення до своїх виборів населення окупованих територій.

Втім, варто відзначити, що далеко не всі жителі ОРДЛО захотіли їхати на вибори до Росії. Багато з них змогли знайти способи ухилитися від цієї долі.