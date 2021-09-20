"Что вы знаете о веселье?" В сети показали, как жители ОРДЛО ездили на выборы в Россию

Похоже, далеко не все пришли в восторг от этого.

В России завершились выборы в Государственную думу, на которых победу ожидаемо одержала партия Владимира Путина "Единая Россия". В этот раз к голосованию были привлечены многие жители оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Некоторым из них даже выдавали "бонус" в виде скромного "продуктового набора".

В целом о том, с каким настроем ездили голосовать в Ростов обычные жители временно неподконтрольных Украине территорий можно судить на показательном фото, обнародованном местным блогером, пишущим по никнеймом donetchanyn.

"Поездка на выборы в РФ. Да шо вы знаете о безудержном веселье?", — подписал фото он.

Пользователи сети не могли оставить ситуацию без внимания.

Стоит отметить, что страны Запада уже осудили Россию за привлечение к своим выборам населения оккупированных территорий.

Впрочем, стоит отметить, что далеко не все жители ОРДЛО захотели ехать на выборы в Россию. Многие из них смогли найти способы уклониться от этой участи.