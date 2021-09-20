Укр

Страны Запада осудили Путина за выборы с задействованием Крыма и Донбасса

Автор
Иванка Гамчук
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Жителей ОРДЛО заставляли участвовать в голосовании. Новость обновлена 20 сентября 2021, 22:23
Жителей ОРДЛО заставляли участвовать в голосовании.

Страны Запада считают, что проведение выборов в РФ не было честным.

В Соединенных Штатах Америки, Евросоюзе и Великобритании заявили о непризнании привлечения жителей оккупированных украинских территорий к выборам в российскую Госдуму, которые проходили с 17 по 19 сентября.

Об этом сообщает Государственный департамент США и ведомства других стран.

Согласно заявлению властей штатов, проведение выборов в Российской Федерации не было честным.

В департаменте подчеркнули, что не признают привлечения жителей оккупированных территорий до российских выборов, и поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве ЕС также заявили об осуждении принудительных действий России по отправке жителей ОРДЛО в Ростовскую область, чтобы они отдали на выборах свои голоса. В Министерстве иностранных дел Польши, которая также является членом Евросоюза, выразили недовольство проведением выборов на оккупированном Крымском полуострове и введением электронного голосования в Донецкой области.

В Великобритании выразили такую же позицию. Кроме того, западным странам не понравилось то, что Россия запретила присутствие на выборах наблюдателей от ОБСЕ.

Напоминаем, что в сентябре этого года жителям оккупированных территорий начали выдавать российские паспорта, которые содержали ошибки и неправильные коды. Очевидно, что главной целью было задействование украинцев к выборам в России. Для президента РФ Владимира Путина это было очень важно, ведь поражение партии "Единая Россия" стало бы для него крахом.

Ранее "Телеграф" сообщал о предварительных итогах голосования в Госдуму России. Пока окончательные данные не известны.

Теги:
#США #Польша #Выборы #Россия #Крым #Евросоюз #Донбасс
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