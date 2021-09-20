Країни Заходу засудили Путіна за вибори із задіянням Криму і Донбасу

Країни заходу вважають, що проведення виборів у РФ не було чесним.

У Сполучених Штатах Америки, Євросоюзі та Великобританії заявили про невизнання залучення жителів окупованих українських територій до виборів у російську Держдуму, які проходили із 17 по 19 вересня.

Про це повідомляє Державний департамент США та відомства інших країн.

Відповідно до заяви влади штатів, проведення виборів у Російській Федерації не було чесним.

У департаменті підкреслили, що не визнають залучення жителів окупованих територій до російських виборів, та підтримують територіальну цілісність і суверенітет України.

У зовнішньополітичному відомстві ЄС також заявили про осудження примусових дій Росії щодо відправлення жителів ОРДЛО у Ростовську область, аби вони віддали на виборах свої голоси. У Міністерстві закордонних справ Польщі, котра також є членом Євросоюзу, висловили незадоволення проведенням виборів на окупованому Кримському півострові та запровадженням електронного голосування у Донецькій області.

У Великобританії висловили таку ж саму позицію. Окрім того, західним країнам не сподобалося те, що Росія заборонила присутність на виборах спостерігачів від ОБСЄ.

Нагадуємо, що у вересні цього року жителям окупованих територій почали видавати російські паспорти, котрі містили помилки та неправильні коди. Очевидно, що головною метою було залучення українців до виборів у Росії. Для президента РФ Володимира Путіна це було дуже важливо, адже поразка партії "Єдина Росія" стала б для нього крахом.

Раніше "Телеграф" повідомляв про попередні підсумки голосування до Держдуми Росії. Поки що остаточні дані не відомі.