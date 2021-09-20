Путин вернул в Россию коммунизм: Компартия в Госдуме по итогам выборов разрастется в два раза

На первом месте пропутинская партия "Единая Россия"

В России завершились выборы в Госдуму, которые проходили в течение трех дней с 17 по 19 сентября. После подсчета 76% процентов голосов 5 партий преодолели пятипроцентный барьер, однако интересным является тот факт, что на втором месте оказалась Компартия РФ, у которой на прошлых выборах не было и 10%.

Предварительные результаты голосования в воскресенье, 20 сентября, сообщает "РБК".

Так, в новый созыв Госдумы РФ могут попасть такие партии:

провластная "Единая Россия" с результатом 49,16%;

Коммунистическая партия Российской Федерации получила 19,95%;

ЛДПР — 7,59%;

"Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 7,37%;

партия "Новые люди" — 5,43%.

Стоит отметить, что на прошлых выборах, которые прошли в РФ в 2019 году, список прошедших в Госдуму партий был почти таким же. При этом процент поддержки у КПРФ был более чем на 10% ниже.

Результаты выборов в Госдуму РФ в 2019 году

Стоит отметить, что более 1% голосов также набрали "Партия пенсионеров" (2,59%), "Коммунисты России" (1,34%) и "Яблоко" (1,08%).

Явка на выборах в Госдуму по всей России по состоянию на 18:00 воскресенья (по Москве) составила 45,15%.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в последний день выборов в Госдуму РФ избирательные участки открыли в Киеве, Львове, Одессе и Харькове. Также выборы проводились в оккупированном Крыму, а людей там массово заставляли принимать в них участие. Кроме того, к выборам в Госдуму российские власти привлекла еще и жителей ОРДЛО, которым массово раздавали паспорта и сухпайки.