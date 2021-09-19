В последний день выборов в Госдуму Россия открыла в Украине участки для голосования (фото)

Участки открылись в Киеве, Львове, Одессе и Харькове

В Украине в четырех городах в воскресенье, 19 сентября, открылись избирательные участки для выборов депутатов в Госдуму РФ. На одном из них засветился одиозный украинский нардеп Илья Кива.

Об этом сообщает посольство Российской Федерации в Украине.

Известно, что избирательные участки открыли в 8 часов утра в российском посольстве в Киеве, а также консульствах РФ во Львове, Одессе и Харькове.

На одном из участков в состав избирательной комиссии вошел украинский народный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива, который давно известен своими пророссийскими взглядами. О его нахождении в составе комиссии избирательного участка № 8298 свидетельствуют и опубликованные фото.

Илья Кива на избирательном участке №8298 в посольстве РФ Илья Кива на избирательном участке №8298 в посольстве РФ

Кроме того, как сообщают СМИ, российские власти открыли четыре избирательных участка для выборов депутатов в Госдуму РФ в непризнанном Приднестровье и планируют открыть там еще 27. И это вопреки всем просьбам властей Молдовы, которые заявляли, что в Приднестровье невозможно обеспечить необходимые условия безопасности для голосования.

Напомним, что избирательные участки также отрыли в оккупированном Крыму, а людей там всевозможными способами заставляли голосовать на псевдовыборах в Госдуму РФ.

Стоит отметить, что в этом году российские власти к выборам в Госдуму решили привлечь жителей ОРДЛО. Однако, попытка обеспечить максимальную явку не увенчалась успехом — граждане всячески увиливали от поездок в Ростовскую область, оформляя больничные.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина официально выразила протест из-за выборов на территориях оккупированных Крыма и Донбасса.