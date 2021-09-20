Путін повернув до Росії комунізм: Компартія у Держдумі за підсумками виборів розростеться в два рази

На першому місці пропутінська партія "Єдина Росія"

У Росії завершилися вибори до Держдуми, які проходили протягом трьох днів з 17 по 19 вересня. Після підрахунку 76% відсотків голосів 5 партій подолали пʼятивідсотковий барʼєр, однак цікавим є той факт, що на другому місці опинилася Компартія РФ, яка на минулих виборах не мала і 10%.

Попередні результати голосування у неділю, 20 вересня, повідомляє "РБК".

Так, у нове скликання Держдуми РФ можуть потрапити такі партії:

провладна "Єдина Росія" з результатом 49,16%;

Комуністична партія Російської Федерації отримала 19,95%;

Ліберально-демократична партія Росії – 7,59%;

"Справедлива Росія – Патріоти – За правду" – 7,37%;

партія "Нові люди" – 5,43%.

Варто зазначити, що на минулих виборах, які пройшли у РФ у 2019 році, список партій, які пройшли у Держдуму, був майже таким же. При цьому відсоток підтримки у КПРФ був більше ніж на 10% нижчим.

Результати виборів у Держдуму РФ у 2019 році

Варто зазначити, що більше 1% голосів також набрали "Партія пенсіонерів" (2,59%), "Комуністи Росії" (1,34%) і "Яблуко" (1,08%).

Явка на виборах у Держдуму по всій Росії станом на 18:00 неділі (за Москвою) склала 45,15%.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у останній день виборів до Держдуми РФ виборчі дільниці відкрили у Києві, Львові, Одесі та Харкові. Також вибори проводилися у окупованому Криму, а людей там масово змушували брати у них участь. Крім того, до виборів у Держдуму російська влада залучила ще й жителів ОРДЛО, яким масово роздавали паспорти та сухпайки.