В останній день виборів у Держдуму Росія відкрила в Україні дільниці для голосування (фото)

Дільниці відкрилися у Києві, Львові, Одесі та Харкові

В Україні у чотирьох містах у неділю, 19 вересня, відкрилися виборчі дільниці для виборів депутатів до Держдуми РФ. На одному з них засвітився одіозний український нардеп Ілля Ківа.

Про це повідомляє посольство Російської Федерації в Україні.

Відомо, що виборчі дільниці відкрили о 8 годині ранку у російському посольстві в Києві, а також консульствах РФ у Львові, Одесі та Харкові.

На одній з дільниць у склад виборчої комісії увійшов український народний депутат від "ОПЗЖ" Ілля Ківа, який давно відомий своїми проросійськими поглядами. Про його перебування у складі комісії виборчої дільниці № 8298 свідчать і опубліковані фото.

Ілля Ківа на виборчій дільниці №8298 в посольстві РФ Ілля Ківа на виборчій дільниці №8298 в посольстві РФ

Крім того, як повідомляють ЗМІ, російська влада відкрили чотири виборчі дільниці для виборів депутатів до Держдуми РФ у невизнаному Придністров’ї і планують відкрити там ще 27. І це попри всі прохання влади Молдови, які заявляли, що у Придністров’ї неможливо забезпечити необхідні умови безпеки для голосування.

Нагадаємо, що виборчі дільниці також відрили у окупованому Криму, а людей там всілякими способами змушували голосувати на псевдовиборах в Держдуму РФ.

Варто відзначити, що у цьому році російська влада до виборів у Держдуму вирішили залучити жителів ОРДЛО. Однак, спроба забезпечити максимальну явку не увінчалася успіхом — громадяни всіляко ухилялися від поїздок в Ростовську область, оформляючи лікарняні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна офіційно висловила протест через вибори на територіях окупованих Криму і Донбасу.