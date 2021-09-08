Я в першу чергу чоловік, а не депутат: Ківа обматюкав людину під Радою (відео)
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Ківа став учасником конфлікту під будівлею парламенту.
Народний депутат від фракції ОПЗЖ Ілля Ківа знову потрапив в неприємну ситуацію біля стін Верховної Ради.
Момент вдалося зняти кореспонденту "Телеграфа".
Незрозуміло через що почався конфлікт між чоловіком і нардепом, але видно, що першим не сподобалося, що Ківа використовував нецензурні вирази.
"Я в першу чергу чоловік … Ти хочеш тут порозумувати?", — заявив Ківа у відповідь на зауваження, що депутату не варто матюкатися.
Для уникнення подальшого зростання напруги, в ситуацію довелося втрутитися поліції.
Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!
Як відомо, Ківа неодноразово використовував лайки у своїх публічних промовах. Наприклад, недавно СБУ викрила групу пов’язаних з ним проросійських радикалів і вилучила у них велика кількість марихуани.
Після цього Ківа записав звернення, в якому назвав співробітників СБУ "бл**ми в погонах".
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