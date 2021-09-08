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Я в першу чергу чоловік, а не депутат: Ківа обматюкав людину під Радою (відео)

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Ілля Ківа Новина оновлена 08 вересня 2021, 16:44
Ілля Ківа

Ківа став учасником конфлікту під будівлею парламенту.

Народний депутат від фракції ОПЗЖ Ілля Ківа знову потрапив в неприємну ситуацію біля стін Верховної Ради.

Момент вдалося зняти кореспонденту "Телеграфа".

Незрозуміло через що почався конфлікт між чоловіком і нардепом, але видно, що першим не сподобалося, що Ківа використовував нецензурні вирази.

"Я в першу чергу чоловік … Ти хочеш тут порозумувати?", — заявив Ківа у відповідь на зауваження, що депутату не варто матюкатися.

Для уникнення подальшого зростання напруги, в ситуацію довелося втрутитися поліції.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

Як відомо, Ківа неодноразово використовував лайки у своїх публічних промовах. Наприклад, недавно СБУ викрила групу пов’язаних з ним проросійських радикалів і вилучила у них велика кількість марихуани.

Після цього Ківа записав звернення, в якому назвав співробітників СБУ "бл**ми в погонах".

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