Я в першу чергу чоловік, а не депутат: Ківа обматюкав людину під Радою (відео)

Ківа став учасником конфлікту під будівлею парламенту.

Народний депутат від фракції ОПЗЖ Ілля Ківа знову потрапив в неприємну ситуацію біля стін Верховної Ради.

Момент вдалося зняти кореспонденту "Телеграфа".

Незрозуміло через що почався конфлікт між чоловіком і нардепом, але видно, що першим не сподобалося, що Ківа використовував нецензурні вирази.

"Я в першу чергу чоловік … Ти хочеш тут порозумувати?", — заявив Ківа у відповідь на зауваження, що депутату не варто матюкатися.

Для уникнення подальшого зростання напруги, в ситуацію довелося втрутитися поліції.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

Як відомо, Ківа неодноразово використовував лайки у своїх публічних промовах. Наприклад, недавно СБУ викрила групу пов’язаних з ним проросійських радикалів і вилучила у них велика кількість марихуани.

Після цього Ківа записав звернення, в якому назвав співробітників СБУ "бл**ми в погонах".