Я в первую очередь мужчина, а не депутат: Кива обматерил человека под Радой (видео)

Кива стал участником конфликта под зданием парламента.

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива вновь попал в неприятную ситуацию у стен Верховной Рады.

Момент удалось заснять корреспонденту "Телеграфа".

Непонятно из-за чего начался конфликт между мужчиной и нардепом, но видно, что первому не понравилось, что Кива использовал матерные выражения.

"Я в первую очередь мужчина… Ты хочешь тут поумничать?", — заявил Кива в ответ на замечание, что депутату не стоит материться.

Для избежания дальнейшего роста напряжения, в ситуацию пришлось вмешаться полиции.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Как известно, Кива неоднократно использовал ругательства в своей публичной речи. Например, недавно СБУ разоблачила группу связанных с ним пророссийских радикалов и изъяла у них большое количество марихуаны.

После этого Кива записал обращение, в котором назвал сотрудников СБУ "бл**ми в погонах".