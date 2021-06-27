Одного подозрения не хватило: Кива устроил провокацию в День молодежи

Народный депутат "Оппозиционной платформы за жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива поздравил украинцев с Днем молодежи, записав обращение из тренажерного зала. Примечательно то, что для записи видео он вновь надел свою шапку со звездой, из-за которой уже получил подозрение от Генпрокуратуры.

Соответствующий ролик обнародован в его телеграм-канале.

"Ребята, в первую очередь хочу всех поздравить с Днем молодежи. Ведь молодость это что? Это состояние души. Помните, не стареют душой ветераны", - сказал Кива.

Он дал совет молодым украинцам, всегда "оставаться верными своим принципам и бороться за правду".

Как сообщалось ранее, Кива, после того как получил подозрение, пожаловался на российском телевидении на то, что задание посадить его в тюрьму якобы поставил лично президент Владимир Зеленский. По словам нардепа, ему светит до 10 лет тюремного заключения.