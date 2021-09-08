Ілля Ківа про події 2014-го року: "Весь цей смердючий п***оріз" (відео)

Ківа посварився під Радою з іншим чоловіком.

Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа в середу, 8 вересня, під стінами Верховної ради вступив в конфлікт з іншим чоловіком і відзначився нецензурними висловлюваннями. Крім того, під час "розмови", він згадав події 2014 року.

Момент вдалося зняти кореспонденту "Телеграфа".

"На відміну від багатьох пи**унів патріотів, я у 2014 році, коли був весь цей смердючий пи**оріз", — емоційно виголосив Ківа.

Закінчити фразу він не зміг, оскільки його "опонент" закликав того заспокоїтися.

"Я з чоловіком говорю. Якщо тебе не влаштовує моя розмова, навіщо ти її зі мною починаєш?", — відповів йому нардеп.

Як повідомлялося раніше, в червні Киві вручили підозру за статтею про розповсюдження символіки тоталітарних режимів через його улюблену шапку із зіркою. Після цього, він в ефірі російського телеканалу поскаржився на те, що його наказав посадити особисто президент Володимир Зеленський.

На день молоді він записав відеозвернення, в якому знову з’явився в цій шапці.