Илья Кива о событиях 2014-го года: "Весь этот вонючий п***орез" (видео)

Кива поссорился под Радой с другим мужчиной.

Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива в среду, 8 сентября, под стенами Верховной рады вступил в конфликт с другим мужчиной и отметился нецензурными высказываниями. Кроме того, во время "разговора", он упомянул события 2014 года.

Момент удалось заснять корреспонденту "Телеграфа".

"В отличие от многих пи**унов патриотов, я в 2014 году, когда был весь этот вонючий пи**орез", — эмоционально произнес Кива.

Закончить фразу он не смог, поскольку его "оппонент" призвал того успокоиться.

"Я с мужчиной говорю. Если тебя не устраивает мой разговор, зачем ты его со мной начинаешь?", — ответил ему нардеп.

Как сообщалось ранее, в июне Киве вручили подозрение по статье о распространении символики тоталитарных режимов из-за его любимой шапки со звездой. После этого, он в эфире российского телеканала пожаловался на то, что его приказал посадить лично президент Владимир Зеленский.

На день молодежи он записал видеообращение, в котором вновь появился в этой шапке.