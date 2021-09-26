Укр

"Кто бы мог подумать!" На Донбассе после российских выборов подскочили цены на продукты

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
16
Выборы в Госдуму РФ стали причиной роста цен Новость обновлена 26 сентября 2021, 11:59
Выборы в Госдуму РФ стали причиной роста цен

Жители оккупированных украинских территорий жалуются на значительное подорожание продуктов и коммунальных услуг.

В оккупированных Россией Луганской и Донецкой областях, после проведения выборов в Госдуму РФ, резко поднялись на все цены, в том числе на продукты.

Об этом сообщают на странице ВКонтакте "В Макеевке | В Донецке | Новости | Опер. Сведения".

Цены поднялись практически сразу после того, как в России закончились выборы в Госдуму, которые продолжались в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. После этого на оккупированных Россией территориях стали дороже коммунальные услуги и бензин. По словам продавцов торговых точек Донецкой и Луганской областей, вскоре цены на продукты поднимутся еще больше.

Поставщики активно поднимают стоимость продуктов. Картофель, которая стоила в них 34 рубля, теперь обходится в 53 рубля. Подорожало также мясо. Как сообщают в сети, теперь его стоимость еще выше, чем в России. Например, цена куриного филе сейчас стоит более 300 рублей.

"Картофель в Москве по 25, у нас 60, филе уже 325 в ДНР, когда в Москве 195!" — пишут в сети.

В ОРДЛО после российских выборов поднялись цены на продукты
В ОРДЛО после российских выборов поднялись цены на продукты

Также там сообщают, что последние пять лет на оккупированных территориях цены поднимаются раз в неделю. Однако такого активного роста, как после выборов, никто не ожидал.

Жители оккупированных РФ территорий жалуются на повышение цен
Жители оккупированных РФ территорий жалуются на повышение цен

Украинцы активно отреагировали на новости Донецкой и Луганской областей и высказали свое мнение относительно повышения цен. Многие из граждан указали на то, что некоторые жители оккупированных территорий сами были не против войти в состав России, а теперь возмущаются последствиями.

Ранее "Телеграф" сообщал, как жители оккупированных РФ территорий искали способы, чтобы не поехать на выборы Госдумы в Россию.

Теги:
#Выборы #Россия #Донецкая область #Луганская область #Цены #Продукты #Донбасс
Александр Усик
Бокс
"В президенты!" Как украинцы восприняли победу Усика в поединке с Джошуа
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Александр Усик
"В президенты!" Как украинцы восприняли победу Усика в поединке с Джошуа
Дата публикации
Категория
Статистика заболеваемости COVID-19 на 26.09.2021
Госпитализированных все больше: свежая сводка COVID-19 в Украине на 26 сентября
Дата публикации
Категория
Александр Усик
Усик вынес Джошуа и отобрал пояса: хроника боя
Дата публикации
Категория
Игорь Кондратюк
Кондратюк о выступлениях российских звезд в Украине: "Моя версия — СБУ и некоторые властные мужи на этом зарабатывают"
Дата публикации
Категория
Перед спикером Рады стоит непростой выбор
Разумкова ставят перед политическим выбором - подставиться самому или рисковать отставкой