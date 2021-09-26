"Кто бы мог подумать!" На Донбассе после российских выборов подскочили цены на продукты

Жители оккупированных украинских территорий жалуются на значительное подорожание продуктов и коммунальных услуг.

В оккупированных Россией Луганской и Донецкой областях, после проведения выборов в Госдуму РФ, резко поднялись на все цены, в том числе на продукты.

Об этом сообщают на странице ВКонтакте "В Макеевке | В Донецке | Новости | Опер. Сведения".

Цены поднялись практически сразу после того, как в России закончились выборы в Госдуму, которые продолжались в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. После этого на оккупированных Россией территориях стали дороже коммунальные услуги и бензин. По словам продавцов торговых точек Донецкой и Луганской областей, вскоре цены на продукты поднимутся еще больше.

Поставщики активно поднимают стоимость продуктов. Картофель, которая стоила в них 34 рубля, теперь обходится в 53 рубля. Подорожало также мясо. Как сообщают в сети, теперь его стоимость еще выше, чем в России. Например, цена куриного филе сейчас стоит более 300 рублей.

"Картофель в Москве по 25, у нас 60, филе уже 325 в ДНР, когда в Москве 195!" — пишут в сети.

В ОРДЛО после российских выборов поднялись цены на продукты

Также там сообщают, что последние пять лет на оккупированных территориях цены поднимаются раз в неделю. Однако такого активного роста, как после выборов, никто не ожидал.

Жители оккупированных РФ территорий жалуются на повышение цен

Украинцы активно отреагировали на новости Донецкой и Луганской областей и высказали свое мнение относительно повышения цен. Многие из граждан указали на то, что некоторые жители оккупированных территорий сами были не против войти в состав России, а теперь возмущаются последствиями.

Ранее "Телеграф" сообщал, как жители оккупированных РФ территорий искали способы, чтобы не поехать на выборы Госдумы в Россию.