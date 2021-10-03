В Донецке искусственно завышают цены на картошку: она уже в пять раз дороже украинской

Местные жители выражают недовольство.

Сразу после завершения выборов в Госдуму РФ жители оккупированных территорий Донбасса начали жаловаться на резкий рост цен на продукты питания. В частности повышение затронуло и картошку. Местам стоимость отдельных сортов может достигать 120 российских рублей (44 гривен) за килограмм.

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале "Типичный Донецк".

Отмечается, что кадры были отсняты в районе Текстильщика, что на юго-западе города.

Тем временем блогер, пишущий под никнеймом Donetchanyn, показал другое видео, на котором видно, что много грузовиков с картошкой стоят у КПП Новоазовск со стороны России. При этом он указал, что большинство из остановленных грузовиков следуют из Беларуси.

По его словам, грузовики с российскими номерами пропускают без проблем.

"Народ возмущён искусственным поднятием цен", — указал он.

Стоит отметить, что в свободной Украине цена на этот популярный продукт питания находится в районе 4-10 гривен за килограмм. Даже с учетом возможных повышений стоимости ближе к зиме, на неподконтрольных территориях цена картошки несравнимо выше.

Как сообщалось ранее, согласно подсчетам "Телеграфа", Украина за все время войны на востоке страны могла выделить до 120 миллиардов гривен на пенсии для жителей ОРДЛО.