Дорогие пенсионеры ОРДЛО – сколько Украина потратила на пенсии для жителей неподконтрольного Донбасса

От 80 до 120 миллиардов гривен ПФУ выплатил пенсионерам, постоянно проживающим на территории ОРДЛО

С 2014 года жители неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей недополучили порядка 90 миллиардов гривен пенсии. Такую цифру озвучила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

«Телеграф» же решил разобраться, а какая примерно сумма за время конфликта из бюджета ПФУ жителями ОРДЛО была все-таки получена?

Подсчет осложняется тем фактом, что неизвестна ни точная численность людей, которые переоформив пенсию, по-прежнему проживают на временно неподконтрольной Украине территории, ни средний размер их пенсий. Для удобства мы провели расчет, исходя из размеров минимальной пенсии в Украине по годам и цифры в 660 тысяч пенсионеров, которые, по данным все той же Марины Лазебной, постоянно проживают в ОРДЛО.

Учитывая, что в 2014-2015 годах минимальный размер пенсии составлял 949 гривен, а минимальная потребность в месяц на 660 тысяч пенсионеров – 626,34 млн грн, эти два года обошлись фонду минимум в 15,032 млрд грн.

В 2016 году размер минимальной пенсии увеличивался трижды:

на 1074 гривны с 1 января;

на 1130 гривен с 1 мая;

на 1247 гривен с 1 декабря.

Совокупно это дает расходы ПФУ минимум в 8,878 млрд грн.

Минимальный размер пенсии в 2017 году составлял:

с 1 января по 30 апреля 1247 гривен;

с 1 мая по 30 сентября 1312 гривен;

с 1 октября 1373 гривны.

С учетом этого расходы ПФУ как минимум равны 10,34 млрд грн.

В 2018 году размер минимальной пенсии также разбивался на 3 периода – 1373 гривны до 1 июля, 1435 гривен до 1 декабря и 1497 гривен в последний месяц года, что дает минимум 11,16 млрд грн.

В 2019 году пенсия также менялась с 1 июля и 1 декабря, так что если начали год украинские пенсионеры с минималкой в 1497 гривен, с июля по декабрь они получали 1564 гривны и 1638 гривен с 1 декабря, что дает совокупный минимум в 12,17 млрд грн.

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Прошлый год все так же имел 3 периода с разным размером минимальной пенсии – 1638 гривен до 1 июля, 1712 гривен с 1 июля по 1 декабря и 1769 гривен с 1 декабря, что совокупно вынуло из бюджета ПФУ за год порядка 13,305 млрд грн.

Наконец, в 2021 году минимальная пенсия составляла 1769 гривен до 1 июля и 1854 гривны сейчас, что дает минимальный размер расходов для ПФУ с января по сентябрь включительно в 10,675 млрд грн.

Всего же с 2014 года по сентябрь 2021 года на выплату 660 тысячам пенсионеров неподконтрольной части Донбасса были израсходованы как минимум 81,56 млрд грн. А если учесть, что по данным Укрстата, средний размер пенсии в Украине как минимум в 1,5 раза выше минимальной, речь может идти не менее чем о 120 миллиардах гривен.

Как гласит ответ Министерства социальной политики Украины на запрос «Телеграфа», порядка 118 тысяч пенсионеров из числа проживающих на территории ОРДЛО ни разу не обращались за перерасчетом пенсии.

Учитывая, что общее число пенсионеров до вооруженного конфликта там оценивалось в 1,278 млн человек, 660 тысяч из которых остались в ОРДЛО, порядка полумиллиона украинских пенсионеров покинули временно неподконтрольные Украине районы Донбасса.

Как ранее сообщил "Телеграф", около 48 тысяч украинских VIP-пенсионеров обходятся ПФУ более чем в 7 миллиардов гривен ежегодно, а размер пенсий некоторых из них может быть в 22 раза выше средней по Украине.