Мировые цены на продовольствие за год выросли на треть: в ООН назвали причины

Стоимость продуктов за год выросла более чем на 30%

Мировые цены на продовольствие выросли до самого высокого уровня более чем за 10 лет. Об этом свидетельствуют данные Организации Объединенных Наций (ООН), передает CNN.

В октябре цены росли третий месяц подряд, увеличившись на 3% по сравнению с сентябрем, согласно индексу, опубликованному Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). По данным организации, рост был обусловлен резким подорожанием растительного масла и пшеницы.

Индекс продовольственных цен ФАО отслеживает ежемесячные изменения по целому ряду продовольственных товаров. За последний год этот показатель вырос более чем на 30%. В настоящее время он находится на самом высоком уровне с июля 2011 года, сообщила ФАО на прошлой неделе.

Цены на пшеницу, которая занимает самые большие посевные площади по сравнению с другими культурами во всем мире, выросли на 5% в октябре из-за снижения урожая в странах, которые являются крупными экспортерами, включая Канаду, Россию и США. Цены на ячмень, рис и кукурузу также выросли.

Повышение цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла привело к увеличению индекса цен на овощи ФАО на 9,6%. Цены на пальмовое масло подскочили на фоне опасений по поводу снижения производства в Малайзии из-за нехватки рабочих-мигрантов.

ФАО также ссылается на высокий спрос на ряд продуктов, таких как сухое молоко, мясо птицы, растительные масла и ячмень.

Поставки продовольствия и цены сейчас также в значительной мере находятся под давлением экстремальных погодных условий, запутанных цепочек поставок, нехватки рабочих рук и растущих затрат.

Супермаркеты в некоторых крупных странах старались максимально заполнять продуктами питания свои полки во время пандемии. При этом в Соединенном Королевстве, где нехватка работников усугубилась из-за Brexit, сети быстрого питания были вынуждены удалить популярные пункты меню из-за нехватки.

На этой неделе сообщение о запасах продовольствия от Министерства торговли Китая заставило население страны маниакально бежать за покупками в магазин. Местные власти получили распоряжение обеспечить граждан страны достаточным запасом предметов первой необходимости этой зимой, а также поддерживать стабильные цены на продовольствие.

Растущие цены на продовольственные товары приводят к росту издержек компаний, производящих потребительские товары, некоторые из которых перекладывают повышение цен на покупателей. Например, Unilever, Kraft Heinz и Mondelez повысили цены на популярные продукты.

Падение спроса на свиней в Китае помогло подтолкнуть индекс цен ФАО на мясо к снижению третий месяц подряд. Цены на сахар упали в октябре после роста в течение шести месяцев подряд.

Напомним, "Телеграф" писал, почему на Донбассе искусственно завышают цены на картошку.