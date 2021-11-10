Вартість сала в Україні рекордно зросла: названо причини

Один із найулюбленіших продуктів українців стає все менш доступним

Сало, яке українці називають одним із символів країни, рекордно дорожчає восени 2021 року. Про це свідчать дані Міністерства фінансів України, пише Kurkul.com.

За даними відомства, солоне сало вже подорожчало до 185 грн. за кілограм – на 40 гривень більше, ніж середня ціна товару у вересні. Крім того, експерти називають вартість сала рекордно високою – у жовтні вона зросла на 20 грн. за кг, або на 13%. Упродовж останнього місяця вартість різко зросла на 11%.

Також дорожчає домашнє сало, хоч і не так швидко. Зараз його продають за ціною 134,6 грн за кілограм – на 1 грн дешевше, ніж місяць тому.

Нагадаємо, у розпал сезону грибів "Телеграф" писав про те, наскільки корисні гриби, за яких хвороб їх варто їсти і чому його варто їсти замість м’яса.

Також ми писали, що свинина є ідеальною сировиною не тільки для шашлику, але й для інших м’ясних страв. Наприклад, її можна запікати в духовці великим шматком, адже завдяки жиру м’ясо зможе повноцінно приготуватися, буде м’яким, а зверху утвориться рум’яна скоринка, що хрумтить. Крім того, свинина дуже добре поєднується з різними гарнірами.