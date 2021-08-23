Кому прапор, кому борщ і сало: українці назвали головні символи держави

Найбільше голосів громадяни віддали за прапор України, а деякі обрані символи стали несподіванкою

Більшість українців головним символом України назвали державний прапор, на другому місці опинилися мова, на третьому — гімн. Однак знайшлися й такі громадяни, які головними символами нашої країни бачать борщ, сало та вареники.

Про це свідчать результати соціологічного опитування: "Хто ми: дослідження українського суспільства до 30-річчя Незалежності України".

Так, перша п’ятірка головних символів України на думку громадян має такий вигляд:

50% — проголосували за прапор ;

; 41% — головним символом України назвали мову ;

; 40% — проголосували за гімн ;

; 31% — за тризуб ;

; 27% — таким символом вважають вишиванку.

При цьому, східна частина України бачить українські символи дещо інакше — у цих регіонах люди частіше говорили про неформальні символи — борщ, сало, вареники (30% і 31% відповідно), українську природу (13% і 15% відповідно).

Крім того, до головного символу на сході України віднесли також український паспорт — за нього проголосували 12% у східних областях, а на Донбасі — 17% респондентів.

При цьому західні області України називали переважно формальні символи. У цих областях за прапор проголосували 55% опитаних, за гімн — 46%, тризуб — 39%, мова — 53%.

У віковому розрізі молодь (18-30) частіше називала головним символом прапор (60%) та гімн (52%), а категорія 55+ частіше віддавала голоси за українські пісні (28%) і борщ, сало, вареники (24%).

Результати опитування

Дослідження проводилося Українським інститутом майбутнього та соціологічною компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" з 17 липня по 1 серпня 2021 року на всій території України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям потрібні гроші, а не парад. Такий результат показало опитування "Телеграфа" про доцільність проведення військового параду до Дня Незалежності.