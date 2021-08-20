Гроші або гордість за армію — українці висловилися про військовий парад в Києві (результати опитування)

"Телеграф" запустив опитування ввечері 18 серпня.

Українцям потрібні гроші, а не парад. Такий результат показало опитування " Телеграфа " про доцільність проведення військового параду до Дня Незалежності.

За півтори доби в ньому віддали голоси близько 700 осіб (станом на 09:30 20 серпня).

Опитування "Телеграфа"

Так, лідером думок стало переконання, що краще б роздали гроші людям. За нього проголосували 67% читачів.

На другому місці, з результатом 22%, виявилася відповідь, яка підтримує проведення військового параду і міць української армії.

Подивитися, а потім висловити думку вирішили 6% голосуючих. А ось пункт, що Володимир Зеленський — найвеличніший лідер поділяє найменша кількість з тих, хто проголосував — 5%.

Варто відмітити, що це опитування нерепрезенттативне, проте певною мірою демонструє настрої принаймні частини супільства.

Відзначимо, що в телеграм-каналі "Телеграфу" після військового параду відбудеться ще одне опитування — чи змінилося ставлення до заходу після перегляду.

Підготовка параду вже викликала розбіжності думок в мережі — луганчанка розповіла, що її лякає військова техніка під вікнами, але дівчині замість підтримки порекомендували звернутися до лікаря. Також частина киян висловила невдоволення тим, що практично все місто стало в заторах через те, що під час репетицій перекривають вулиці. Двадцятого серпня одна з них відбудеться ввечері в столиці.