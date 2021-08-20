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Деньги или гордость за армию - украинцы высказались о военном параде в Киеве (результаты опроса)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Проверено Д. Ищенко
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Автор
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Деньги или гордость за армию - украинцы высказались о военном параде в Киеве (результаты опроса) Новость обновлена 20 августа 2021, 10:25
Репетиция парада к Дню Независимости

"Телеграф" запустил опрос вечером 18 августа.

Украинцам нужны деньги, а не парад. Такой результат показал опрос "Телеграфа" о целесообразности проведения военного парада к Дню Независимости.

За полтора суток в нем отдали голоса около 700 человек (по состоянию на 09:30 20 августа).

Результаты опроса
Результаты опроса

Так, лидером мнений стало убеждение, что лучше бы раздали деньги людям. За него проголосовали 67% читателей.

На втором месте, с результатом 22%, оказался ответ, который поддерживает проведение военного парада и мощь украинской армии.

Посмотреть, а потом высказать мнение решили 6% голосующих. А вот мнение, что Владимир Зеленский — величайший лидер разделяют наименьшее количество проголосовавших — 5%.

Данный опрос не является репрезентативным для Украины в целом или какого-либо региона в частности, однако его результаты показывают как минимум настроения, царящие в определенной группе граждан

Отметим, что в Телеграм-канале "Телеграфа" после военного парада пройдет еще один опрос — изменилось ли отношение к мероприятию после просмотра.

Подготовка парада уже вызвала разногласия в сети — луганчанка рассказала, что ее пугает военная техника под окнами, но девушке вместо поддержки порекомендовали обратиться к врачу. Также часть киевлян высказала недовольство тем, что практически весь город стал в пробках из-за того что во время репетиций перекрывают улицы. 20 августа — одна из них пройдет вечером в столице.

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