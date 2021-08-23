Кому флаг, кому борщ и сало: украинцы назвали главные символы государства

Больше всего голосов граждане отдали за флаг Украины, а некоторые выбранные символы стали неожиданностью

Большинство украинцев главным символом Украины назвали государственный флаг, на втором месте оказался язык, на третьем — гимн. Однако нашлись и такие граждане, которые главными символами нашей страны видят борщ, сало и вареники.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса: "Кто мы: исследование украинского общества к 30-летию Независимости Украины".

Так, первая пятерка главных символов Украины по мнению граждан имеет следующий вид:

50% — проголосовали за флаг;

41% — главным символом Украины назвали язык;

40% — проголосовали за гимн;

31% — за трезубец;

27% — таким символом считают вышиванку.

При этом, восточная часть Украины видит украинские символы несколько иначе — в этих регионах люди чаще говорили о неформальных символах — борщ, сало, вареники (30% и 31% соответственно), украинскую природу (13% и 15% соответственно).

Кроме того, к главному символу на востоке Украины отнесли также украинский паспорт — за него проголосовали 12% в восточных областях, а на Донбассе — 17% респондентов.

При этом западные области Украины называли преимущественно формальные символы. В этих областях за флаг проголосовали 55% опрошенных, за гимн — 46%, трезубец — 39%, язык — 53%.

В возрастном разрезе молодежь (18-30) чаще называла главным символом флаг (60%) и гимн (52%), а категория 55+ чаще отдавала голоса за украинские песни (28%) и борщ, сало, вареники (24%).

Результаты опроса

Исследование проводилось Украинским институтом будущего и социологической компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" с 17 июля по 1 августа 2021 на всей территории Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам нужны деньги, а не парад. Такой результат показал опрос " Телеграфа " о целесообразности проведения военного парада ко Дню Независимости.