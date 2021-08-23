Під стінами Кремля у небо запустили український прапор (відео)
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Прапор України замайорів на фоні Кремля завдяки повітряним кулькам
У Росії неподалік Кремля на повітряних кульках запустили у небо величезний український прапор, таким чином привітавши Україну з Днем Державного Прапора.
Відповідне відео у понеділок, 23 серпня, з’явилося у соціальних мережах.
Судячи з кадрів, синьо-жовтий прапор України підняли у небо на чотирьох червоних повітряних кульках з площі неподалік Кремля. Про авторів перформансу, на жаль, нічого невідомо, як і про час, коли зняли це відео.
Відео з українським прапором на фоні Кремля не залишило байдужими ні користувачів у мережі, ні українських нардепів. Його активно репостять та викладають на сторінках у соцмережах та у власних Telegram-каналах.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові українські ветерани розлютили пропагандистів Путіна, постеливши "прапор" бойовиків замість килимка. Також ми писали, що у центрі Києва молодь розпивала алкоголь, розгорнувши прапор РФ, і зіштовхнулася з гнівом перехожого.
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