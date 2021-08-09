Украинские ветераны взбесили пропагандистов Путина, постелив "флаг" боевиков вместо коврика (фото)

Владельцы кофейни во Львове нашли способ, как завлечь к себе клиентов и заодно нашуметь в сети так, чтобы о них говорили российские пропагандисты.

Как оказалось для этого достаточно взять "флаг" т.н "ДНР" и постелить его вместо коврика для ног.

"Флаг фейковой республики именно там где и должен быть и используется по назначению", - говорится в подписи к фото, обнародованном телеграм-каналом "Останній Блокпост".

Кофейню "Милитари" открыли двое ветеранов АТО, которые регулярно отдают часть своей прибыли на нужды ВСУ.

Стоит отметить, что новость о кофейне активно тиражируется российскими и пророссийскими СМИ.

Как сообщалось ранее, в Киеве возле Офиса президента открылась детская площадка, на которую установили статуи фантастических существ, сделанных по мотивам работ украинской художницы Марии Примаченко.