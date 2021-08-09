Детская площадка с персонажами картин - что сейчас происходит возле Офиса президента в Киеве (эксклюзивные фото)

Сказочный петух, фиолетовый лев и другие, совершенно фантастические звери сошли с полотен украинской художницы Марии Примаченко и стали вдохновением для детской площадки возле Офиса президента Украины.

"Телеграф" сделал подборку наиболее запоминающихся арт-объектов площадки и разобрался, кто такая Мария Примаченко.

Мария Примаченко - известная украинская художница, работами которой вдохновлялся и восторгался Марк Шагал. Она родилась в 1909 году в небольшом селе Болотня Киевской области. Первой ее работой стало украшение родительской хаты.

Мария в детстве переболела полиомиелитом, но несмотря на физическое недомогание стала одной из самых ярких украинских художниц. Стиль в котором она работала называется "наивное искусство". Ее фантастические звери всегда сохраняли элементы народного творчества.

В 1936 году на Всеукраинской выставке народного искусства "Звери из Болотни" Примаченко получили первый приз. А уже в следующем году во Франции она стала лауреатом Золотой медали международной выставки в Париже. Кроме Шагала ее творчеством восторгался Пабло Пикассо.

После Второй мировой войны в творчестве Примаченко было затишье, она тяжело пережила гибель мужа, осталась одна с маленьким ребенком, да и в стиль соцреализма не вписывалась.

Она снова стала известной в 60-е, а в 2013 году финская авиакомпания использовала ее рисунок в декоре самолета, попав в международный арт-скандал. Но художница до этого не дожила - умерла в родном селе в 1997 году. 2009 год по решению ЮНЕСКО был годом Марии Примаченко.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" писал, что скульптуры по мотивам рисунков художницы вызвали неоднозначную реакцию в сети.