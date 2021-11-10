Стоимость сала в Украине рекордно выросла: названы причины

Один из любимейших продуктов украинцев становится все менее доступным

Сало, которое украинцы называют одним из символов страны, рекордно дорожает осенью 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины, пишет Kurkul.com.

Согласно данным ведомства, соленое сало уже подорожало до 185 грн. за килограмм – на 40 гривен больше, чем средняя цена продукта в сентябре. Кроме того, эксперты называют стоимость сала рекордно высокой – в октябре она выросла на 20 грн за кг, или на 13%. В течение последнего месяца стоимость резко выросла на 11%.

Также дорожает и домашнее сало, хоть и не так быстро. Сейчас его продают по цене в 134,6 грн за килограмм – на 1 грн дешевле, чем месяц назад.

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Также мы писали, что свинина является идеальным сырьем не только для шашлыка, но и для других мясных блюд. Например, ее можно запекать в духовке большим куском, ведь благодаря жиру мясо сможет полноценно приготовиться, будет мягким, а сверху образуется хрустящая румяная корочка. Кроме того, свинина очень хорошо сочетается с различными гарнирам.