З хрусткою золотою скоринкою: рецепт свинячої вирізки в духовці

М’ясо виходить дуже ароматним, соковитим, ніжним.

Свинина чудово підходить не тільки для шашликів, але і для запікання великим шматком, тому що це ніжне та мягке м’ясо, а достатня кількість жиру гарантує хрумку та золоту скоринку. Свинина легко поєднується з різними гарнірами та практично всіма овочами.

"Телеграф" ділиться рецептом апетитної свинячої вирізки, запеченої у духовці.

Свиняча вирізка у духовці: рецепт

Інгредієнти:

свиняча вирізка

жир, зрізаний з вирізки або шматочок сала

масло

оливкова олія

часник

сіль перець

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Приготування:

Нагрійте духовку до 210 градусів. Нашпигуйте м’ясо шматочками жиру разом із розрізаним на 3-4 скибочки зубчиком часнику. Покладіть м’ясо у форму для запікання, зверху покладіть масло і налийте у форму воду. Посоліть і поперчіть. Запікайте в нагрітій духовці протягом 45 хв. Після 25-30 хв дістаньте форму з духовки та полийте м’ясо його соком. Якщо вся рідина википіла, додайте трохи води. Вирізка готова, коли м’ясо зверху рум’яне та хрумке, а всередині повністю пропечене.

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