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З хрусткою золотою скоринкою: рецепт свинячої вирізки в духовці

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Свиняча вирізка — чудова гаряча страва, яку можна приготувати на обід чи вечерю Новина оновлена 08 листопада 2021, 10:54
Свиняча вирізка — чудова гаряча страва, яку можна приготувати на обід чи вечерю

М’ясо виходить дуже ароматним, соковитим, ніжним.

Свинина чудово підходить не тільки для шашликів, але і для запікання великим шматком, тому що це ніжне та мягке м’ясо, а достатня кількість жиру гарантує хрумку та золоту скоринку. Свинина легко поєднується з різними гарнірами та практично всіма овочами.

"Телеграф" ділиться рецептом апетитної свинячої вирізки, запеченої у духовці.

Свиняча вирізка у духовці: рецепт

Інгредієнти:

  • свиняча вирізка
  • жир, зрізаний з вирізки або шматочок сала
  • масло
  • оливкова олія
  • часник
  • сіль перець

Приготування:

  1. Нагрійте духовку до 210 градусів.
  2. Нашпигуйте м’ясо шматочками жиру разом із розрізаним на 3-4 скибочки зубчиком часнику.
  3. Покладіть м’ясо у форму для запікання, зверху покладіть масло і налийте у форму воду. Посоліть і поперчіть.
  4. Запікайте в нагрітій духовці протягом 45 хв. Після 25-30 хв дістаньте форму з духовки та полийте м’ясо його соком. Якщо вся рідина википіла, додайте трохи води. Вирізка готова, коли м’ясо зверху рум’яне та хрумке, а всередині повністю пропечене.

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Теги:
#М'ясо #Свинина #Рецепти
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