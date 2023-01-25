С хрустящей золотой корочкой: рецепт свиной вырезки в духовке

Мясо получается очень ароматным, сочным, нежным

Это вкуснейшее мясное блюдо, которое можно подавать на праздничный стол, есть с другими гарнирами, овощами, хлебом и просто с соусом. Свинина прекрасно подходит для шашлыков и для запекания большим куском. Это нежное мясо, которое можно легко приготовить с хрустящей и золотистой корочкой.

"Телеграф" делится рецептом аппетитной свиной вырезки, запеченной в духовке.

Свиная вырезка в духовке: рецепт

Ингредиенты:

свиная вырезка

жир, срезанный с вырезки или кусочек сала

сливочное масло

оливковое масло

чеснок

соль, перец

Приготовление:

Нагрейте духовку до 210 градусов. Нашпигуйте мясо кусочками жира вместе с разрезанным на 3-4 ломтика зубчиком чеснока. Положите мясо в форму для запекания, сверху положите масло и налейте в форму воду. Посолите и поперчите. Запекайте в нагретой духовке в течение 45 мин. После 25-30 мин достаньте форму из духовки и полейте мясо его соком. Если вся жидкость выкипела – добавьте немного воды. Вырезка готова, когда мясо сверху румяное и хрустящее, а внутри полностью пропеченное.

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