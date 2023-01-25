Укр

С хрустящей золотой корочкой: рецепт свиной вырезки в духовке

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Свиная вырезка — прекрасное горячее блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин Новость обновлена 25 января 2023, 01:30
Свиная вырезка — прекрасное горячее блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин

Мясо получается очень ароматным, сочным, нежным

Это вкуснейшее мясное блюдо, которое можно подавать на праздничный стол, есть с другими гарнирами, овощами, хлебом и просто с соусом. Свинина прекрасно подходит для шашлыков и для запекания большим куском. Это нежное мясо, которое можно легко приготовить с хрустящей и золотистой корочкой.

"Телеграф" делится рецептом аппетитной свиной вырезки, запеченной в духовке.

Свиная вырезка в духовке: рецепт

Ингредиенты:

  • свиная вырезка
  • жир, срезанный с вырезки или кусочек сала
  • сливочное масло
  • оливковое масло
  • чеснок
  • соль, перец

Приготовление:

  1. Нагрейте духовку до 210 градусов.
  2. Нашпигуйте мясо кусочками жира вместе с разрезанным на 3-4 ломтика зубчиком чеснока.
  3. Положите мясо в форму для запекания, сверху положите масло и налейте в форму воду. Посолите и поперчите.
  4. Запекайте в нагретой духовке в течение 45 мин. После 25-30 мин достаньте форму из духовки и полейте мясо его соком. Если вся жидкость выкипела – добавьте немного воды. Вырезка готова, когда мясо сверху румяное и хрустящее, а внутри полностью пропеченное.

Ранее судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить куриные крылышки.

Теги:
#Мясо #Свинина #Рецепты