С мятой, пивом и томатным соком: топ-7 маринадов для мяса, которые сделают шашлык идеальным (инфографика)

Рецепты маринадов для шашлыка на минералке, кефире и с мятой — выбирайте идеальный вариант для себя.

Период золотой осени, когда на улице еще не так холодно и температура довольно комфортная, идеально подходит для того, чтобы выбраться на шашлык на природу. Тем более, что вскоре синоптики обещают нам бабье лето.

Ранее "Телеграф" делился рецептом необычного маринада для шашлыка на темном квасе. Мы также рассказывали, какие напитки стоит взять с собой на пикник и чем лучше запивать шашлык. Теперь же хотим поделиться с вами рецептами простых и вкусных маринадов для мяса.

Топ-7 простых рецептов маринада для шашлыка

В чем мариновать шашлык: рецепты

Ранее "Телеграф" рассказывал, в чем лучше мариновать шашлык из свинины.