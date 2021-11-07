Нереально вкусно: судья “Мастер Шеф” поделился рецептом куриных крылышек в островато-сладком соусе

Эктор Хименес-Браво отмечает, что такие крылышки вкуснее есть руками.

Зачем ходить во всякие KFC или McDonaldʼs, чтобы посмаковать вкусными куриными крылышками, если можно приготовить их самостоятельно.

Главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который ранее рассказал, как приготовить рататуй из одноименного мультфильма, поделился рецептом куриных крылышек под соусом терияки.

"Хрустящая корочка в островато-сладком соусе — и это нереально вкусно!" — пишет кулинар.

Ингредиенты:

Крылья куриные — 0,5 кг.

Соус терияки — 2 ст.л.

Соус чили — 2 ст.л.

Кукурузный крахмал — 1,5 ст.л.

Растительное масло.

Соль, перец.

Способ приготовления:

Крылья разрежьте на части, посолите, поперчите. Полейте курицу маслом и тщательно перемешайте. После посыпьте крылышки крахмалом и снова хорошенько перемешайте. Пожарьте в большом количестве масла до коричневого цвета. Готовые крылышки нужно выложить на бумажное полотенце, для того чтобы убрать с них лишний жир. На теплую сковородку влейте соусы терияки и чили. После добавьте к ним готовые крылья и проглазируйте их.

Подавать блюдо можно вместе с рисом, посыпанным кунжутом и зеленым луком.

Ранее, "Телеграф" писал, что Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить печенье с шоколадной крошкой.