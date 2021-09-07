З м’ятою, пивом і томатним соком: топ-7 маринадів для м’яса, які зроблять шашлик ідеальним (інфографіка)

Рецепти маринадів для шашлику на мінералці, кефірі та з м’ятою — вибирайте ідеальний варіант для себе.

Період золотої осені, коли на вулиці ще не так холодно і температура досить комфортна, ідеально підходить для того, щоб вибратися на шашлик на природу. Тим більше, що незабаром синоптики обіцяють нам бабине літо.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом незвичайного маринаду для шашлику на темному квасі. Ми також розповідали, які напої варто взяти з собою на пікнік і чим краще запивати шашлик. Тепер же хочемо поділитися з вами рецептами простих і смачних маринадів для м’яса.

Топ-7 простих рецептів маринаду для шашлику

У чому маринувати шашлик: рецепти

Раніше "Телеграф" розповідав, в чому краще маринувати шашлик зі свинини.