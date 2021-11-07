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Нереально смачно: суддя “Майстер Шеф” поділився рецептом курячих крилець у гостровато-солодкому соусі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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До таких крилець ідеально підійде зелена цибуля з соусом теріякі. Новина оновлена 07 листопада 2021, 16:08
До таких крилець ідеально підійде зелена цибуля з соусом теріякі.

Ектор Хіменес-Браво зазначає, що такі крильця смачніше їсти руками.

Навіщо ходити у всілякі KFC або McDonald’s, щоб посмакувати смачними курячими крильцями, якщо можна приготувати їх самостійно.

Головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який раніше розповів, як приготувати рататуй з однойменного мультфільму, поділився рецептом курячих крилець під соусом теріякі.

"Хрустка скоринка в гостровато-солодкому соусі — це нереально смачно!" — пише кулінар.

Інгредієнти:

  • Крила курячі — 0,5 кг.
  • Соус теріякі — 2 ст.л.
  • Соус чилі – 2 ст.л.
  • Кукурудзяний крохмаль — 1,5 ст.
  • Рослинна олія.
  • Сіль перець.

Спосіб приготування:

  1. Крила розріжте на частини, посоліть, поперчіть. Полийте курку олією і ретельно перемішайте. Після посипте крильця крохмалем і знову добре перемішайте.
  2. Смажте у великій кількості олії до коричневого кольору. Готові крильця потрібно викласти на паперовий рушник, щоб забрати з них зайвий жир.
  3. На теплу сковорідку влийте соуси теріякі та чилі. Після цього додайте до них готові крила і проглазуруйте їх.

Подавати страву можна разом із рисом, посипаним кунжутом та зеленою цибулею.

Раніше "Телеграф" писав, що Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати печиво з шоколадною крихтою.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Ектор Хіменес Браво
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