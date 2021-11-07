Нереально смачно: суддя “Майстер Шеф” поділився рецептом курячих крилець у гостровато-солодкому соусі
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Ектор Хіменес-Браво зазначає, що такі крильця смачніше їсти руками.
Навіщо ходити у всілякі KFC або McDonald’s, щоб посмакувати смачними курячими крильцями, якщо можна приготувати їх самостійно.
Головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який раніше розповів, як приготувати рататуй з однойменного мультфільму, поділився рецептом курячих крилець під соусом теріякі.
"Хрустка скоринка в гостровато-солодкому соусі — це нереально смачно!" — пише кулінар.
Інгредієнти:
- Крила курячі — 0,5 кг.
- Соус теріякі — 2 ст.л.
- Соус чилі – 2 ст.л.
- Кукурудзяний крохмаль — 1,5 ст.
- Рослинна олія.
- Сіль перець.
Спосіб приготування:
- Крила розріжте на частини, посоліть, поперчіть. Полийте курку олією і ретельно перемішайте. Після посипте крильця крохмалем і знову добре перемішайте.
- Смажте у великій кількості олії до коричневого кольору. Готові крильця потрібно викласти на паперовий рушник, щоб забрати з них зайвий жир.
- На теплу сковорідку влийте соуси теріякі та чилі. Після цього додайте до них готові крила і проглазуруйте їх.
Подавати страву можна разом із рисом, посипаним кунжутом та зеленою цибулею.
Раніше "Телеграф" писав, що Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати печиво з шоколадною крихтою.
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