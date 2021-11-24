Очередное испытание для украинцев: какие продукты и насколько подорожали в 2021 году

Некогда самые дешевые продукты в Украине ощутимо выросли в цене, несмотря на хорошие урожаи

В этом году подорожание продуктов стало особенно заметным для украинцев – в конце лета резко выросли цены на подсолнечное масло и яйца, а инфляцию в 2021-м прогнозируют на уровне выше 10%. Кстати, впервые с 2017 года.

Однако это далеко не все — подорожание также коснулось мяса, сахара, хлеба и многих овощей. "Телеграф" разобрался детальнее, покупка каких продуктов стала сильнее бить по кошелькам украинцев.

Хлеб

По данным Госстата, цена 1 килограмм хлеба высшего сорта с начала года выросла с 27,7 грн до 31,6 грн, хлеб первого сорта подорожал с 22 до 25,2 грн, а ржаной — с 23 до 26,05 грн. Более чем на 2 гривны – с 14,9 до 17,1 грн, подорожал батон весом 0,5 кг.

И все это несмотря на рекордный урожай зерновых — только озимой пшеницы в Украине в этом году собрали 32,9 млн тонн. Тем не менее, пока этот фактор не повлиял на ценообразование. Во всяком случае с сентября, когда сбор зерновых был закончен, цена на хлеб только росла.

Хлеб в 2021 году подорожал на 15-20%

В целом, по данным Госстата, хлеб в Украине теперь стоит на 14% дороже, чем в декабре прошлого года.

Выросли в цене, правда, в куда меньшей степени, и макаронные изделия — с 20,8 грн до 23,3 грн с января по октябрь, и мука – с 13,2 до 14,5 грн за килограмм.

Крупы

Подорожали в Украине и крупы. Здесь среди рекордсменов оказались гречка – с начала года цена выросла с 37,6 до 43,5 грн, и рис – с 24,6 до 27,9 грн за килограмм. Впрочем, до конца года гречневой крупе обещают стабильную цену, чему поможет и рекордный урожай гречки в Украине, превысивший 110 тысяч тонн.

Гречки украинцам хватит, но дешевле она не станет

С 13,5 грн до 15,05 грн выросла в цене и ячневая крупа, причем в августе-сентябре она даже подешевела на 30 копеек, чему очевидно способствовал урожай ячменя в 9,6 миллиона тонн. Впрочем, уже в октябре крупа подорожала на 10 копеек, так что до конца года цена может вырасти.

Мясо

Выросли цены на мясную продукцию и сильнее всего это отражается на стоимости говядины и мяса птицы.

Так, со 150 до 175 гривен за 1 килограмм с начала года подорожала говядина и на 15 гривен – с 57,4 до 72,4 грн, мясо птицы. Куриное филе выросло в цене с 94 до 117,5 гривны за 1 килограмм.

Если верить Госстату, с января цены на куриные яйца упали с 32,3 до 30,3 грн за 10 штук, при этом в декабре 2020 года они стоили 27,5 грн, а в июне-июле и вовсе 22 гривны, то есть и здесь цена на самом деле растет. Ранее владелец крупнейшего производителя куриных яиц агрохолдинга «Авангард» Олег Бахматюк связал рост цен с его уголовным преследованием со стороны НАБУ.

Масло

Резкий скачок цен на подсолнечное масло, начавшийся весной, взбудоражил украинцев. Даже по данным Госстата с 44 гривен литр масла подорожал до почти 65 в июле. Осенью, если верить чиновникам, цена на него несколько упала, составив 62,7 грн за 1 литр по итогам октября.

При этом средняя цена сливочного масла выросла с 44,4 до 49,1 грн за 200 граммов.

Сахар

С 20,9 грн за 1 килограмм в январе до 27,8 грн в октябре подорожал и сахар, причем в августе-сентябре он стоил 28,7 грн. Падению цены явно способствовал опять-таки крупный урожай сахарной свеклы, составивший 10,25 млн тонн с 96% убранных площадей.

Выросли в цене даже овощи

Но наверняка самым неприятным стал рост цен на основные овощи — обычно самый дешевый продукт питания на столах украинцев подорожал с января по октябрь на 50%:

- капуста подорожала с 5 до 7,55 грн;

- лук — с 5,55 до 9,6 грн;

- свекла — с 6,4 до 9,05 грн;

- морковь — с 6,35 грн до 9 грн.

Единственным приятным исключением стало снижение цены картофеля – с 11,15 до 8,7 грн, впрочем, это во многом объясняется сезонностью, стоимость «второго хлеба» зимой всегда выше, чем осенью. Правда, рекорд цен на картофель в текущем году был поставлен в июне, когда его средняя цена составляла 13,3 грн.

В целом, по данным Госстата, рост цен на продукты питания в текущем году составил 10,2%.

По мнению экспертов в 2021 году из-за роста цен на энергоносители в Украине может подорожать буквально все – от тарифов на коммуналку до услуг фитнесс-клубов.