В Украине подорожают важные продукты: что больше всего

Украинцам в 2022 году обещают подорожание основных продуктов питания

Уходящий год стал для украинцев весьма затратным — впервые с 2017 года инфляция превысит 10%, а с лета многие продукты на наших столах ощутимо подорожали. Особенно это касается куриных яиц и подсолнечного масла.

Какие продукты подорожают в 2022 году разбирался "Телеграф".

В 2021 году дорожало почти все

По данным Укрстата, с начала года на 10,2% подорожали практически все продукты, только цена хлеба выросла на 14%, в частности:

1 кг хлеба высшего сорта подорожал с 27,7 грн до 31,6 грн;

с 37,6 до 43,5 грн за килограмм выросла в цене гречневая крупа;

от 15 до 25 гривен на килограмме прибавила к цене мяса, со 150 до 175 гривен подорожала говядина и с 57,4 грн до 72,4 грн мясо птицы;

с 2,5 до 4 гривен за 1 кг подорожали овощи, кроме картофеля, цена которого упала более чем на 3 гривны;

также цены снизились на яйца, сахар и даже подсолнечное масло.

Впрочем, это не должно успокаивать, ведь уже накануне Нового года цены снова пошли вверх. Стоимость новогоднего стола на 4 человек превысила 1800 гривен, что на 8% выше прошлогоднего показателя.

Подорожают хлеб, крупы, сахар

Как сообщает "112-й канал" со ссылкой на академика, вице-президента Национальной академии аграрных наук Ануш Балян, больше всего в будущем году должны вырасти в цене самые дешевые и привычные украинцам товары, например, хлеб.

Вице-президент Национальной академии аграрных наук Ануш Балян

Подорожание хлеба ожидается в пределах 1-1,5% ежемесячно, что за год составит 12-18%, а причиной тому будет рост производственных затрат на сахар, масло и, особенно, природный газ.

"В 2022 году ожидается рост цен на гречневую крупу на 15-20% – стоимость превысит значение 65 грн/кг, на крупу гороховую – 10-15% (превысит 24 грн/кг), на кукурузную крупу – 10-15% (превысит 20 грн/кг), ячменную – на 12-14% (превысит 18 грн/кг), пшеничную – на 10-15% (превысит 20 грн/кг)". – прогнозирует Ануш Балян

Хотя в то же время Минагрополитики отчитывается о рекордном урожае зерновых и зернобобовых в 106 миллионов тонн, правда, на экспорт отправлены уже 29,4 млн тонн.

А как же остальное?

Прогнозируют в НААН и рост цен на сахар на 20-30% по причине инфляции и роста накладных расходов производителей. Должно вырасти в цене молоко и молокопродукты из-за снижения поголовья крупного рогатого скота, сало и мясо, а также мясо птицы.

Как сообщили "Телеграфу" в Ассоциации свиноводов Украины, накануне Нового года спрос на свинину вырос на 20%, при этом поголовье свиней в сравнении с декабрем 2020 года снизилось на 40 тысяч голов. Впрочем, это всего 1% от их общего поголовья.

Что касается подсолнечного масла, то оно может подорожать на 10% в 2022 году. По данным Ассоциации "Укролияпром", масла для внутренних нужд достаточно, его производство упало на 3-5% несмотря на рекордный урожай-2021.

Дешевых овощей не ждать?

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, больше всего в последнее время растут в цене овощи, особенно капуста – примерно на 30%. Ануш Балян прогнозирует рост цен на овощи "борщевого набора" в 2022 году на 15-20%, в том числе на картофель на 35%.

В то же время, по итогам ноября цена на картофель, по данным Минагро, снизилась на 16%. А по мнению замдиректора по научной работе по вопросам селекции и семеноводства Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины Николая Фурдыги, роста цен на картофель в будущем году ожидать не стоит. Как считает ученый, урожай "второго хлеба" примерно на 15% выше чем в 2021 году и потому цена на него вряд ли вырастет более чем на 1 гривну, что составляет 10-15%.

В целом значительное влияние на состояние цен на продукты может оказать рост цен на природный газ, начавшийся с осени и используемый многими производителями продовольственных товаров.