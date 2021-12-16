В Европе цена на газ перевалила за 1500 долларов: сколько придется платить украинцам

Цена на газ в Европе идет на рекорд, сулит ли это украинцам повышение цен на "голубое топливо"

Осень запомнилась украинцам и жителям Европы резким ростом цен на природный газ, достигший своего апогея в первой половине октябре, когда в отдельные дни, например, 7 октября, цена на 1000 кубометров превышала 1,9 тыс. долларов. Впрочем, после этого на рынке наступила стабилизация, при которой цена «голубого топлива» снизилась вдвое, до менее 1000 долларов за 1 тыс. куб. м. топлива.

Однако уже во второй половине декабря природный газ снова устремился вверх.

Газпром наживается на Европе, а Россия шантажирует Северным потоком

Так, как пишет «Фокус», 15 декабря цена природного газа на лондонской бирже ICE превысила 1500 долларов за 1 тыс. кубометров, почти приблизившись к показателям октября. Примерно на этом же уровне цена топлива остается и утром 16 декабря.

Британское издание The Guardian прямо связывает рост цен на природный газ с позицией Российской Федерации, поскольку уже в ноябре поставки топлива сократились до шестилетнего минимума.

Все это, как пишет издание, совпало по времени с постпандемийным всплеском роста спроса на газ, обострением агрессии РФ к Украине и Молдове, а также проблемами с Западом из-за запуска трубопровода «Северный поток-2».

Последнее СМИ связывают с заявлением Германии, потребовавшей привести газопровод «СП-2» к требованиям ЕС перед запуском, что и вызвало рост цен на газ с подачи «Газпрома». Предприятие благодаря скачку цен на топливо с июля по сентябрь получило чистую прибыль в 5,86 млрд фунтов стерлингов, в то время как год назад компания подсчитывала убытки.

Подобная политика РФ, как прогнозирует издание, вызовет всплеск интереса ЕС к чистым источникам энергии, после чего Россия лишится последнего доступного ей инструмента влияния на Европу.

При этом стоимость природного газа в США, не зависящего от российского природного газа, по данным Нью-Йоркской товарной биржи составляет 3,9 доллара за 1 MMBtu (миллиона британских условных единиц тепла) или порядка 148 долларов за 1000 кубометров.

Что грозит Украине

Отечественный биржевой рынок также отреагировал ростом цен на природный газ.

Так, если 10 декабря средневзвешенная цена «голубого топлива» по предоплате на Украинской энергетической бирже составляла 36 436 гривен с НДС за 1000 кубометров, то 15 декабря цена выросла до 41 537 гривен.

В целом с ноября 2020 года цена импортного газа для Украины выросла вчетверо – со 182 до 730 долларов за 1000 кубометров.

Очередное подорожание газа грозит новым повышением тарифов на природный газ. Впрочем, инициированный президентом Владимиром Зеленским Меморандум между КМУ, «Нафтогазом» и местными властями, гарантирует украинцам дешевый газ и стабильный тариф на отопление.

Тем не менее в ряде городов власти уже приняли новые повышенные тарифы, даже в столице. Правда, пообещали, что население будет платить за отопление по старым тарифам.

Однако с ростом тарифа и рыночных цен на газ украинцам грозит рост цен на практически все товары и услуги, которые используют природный газ.