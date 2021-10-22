Обещания Зеленского не помогли: тепло для киевлян дорожает на 44%, но есть одно "но"

1654 или 2381 гривна за 1 Гкал — сколько будут платить киевляне за тепло

В последний день сентября президент Владимир Зеленский пообещал украинцам, что роста тарифа на отопление в отопительном периоде 2021/2022 удастся избежать. Помочь в этом должен был Меморандум, подписанный правительством Украины, «Нафтогазом Украины» и ассоциацией городов.

Меморандум президента не сработал

Но не прошло и двух недель, как местные власти начали говорить о неминуемом росте тарифов на тепло для населения из-за отсутствия реальной поддержки со стороны государства.

Даже Киев не остался в стороне, 13 октября подняв тариф для бизнеса, бюджетных и религиозных учреждений, а еще спустя 6 дней рост тарифов был принят и для населения.

Теперь, согласно Распоряжению КГГА №2176 от 19 октября, в зависимости от условий подключения 1 Гкал тепла киевлянам будет обходиться от 2099 до 2381 гривны вместо нынешних 1654 гривен.

Максимальный тариф за тепло составит 2381 гривну

Таким образом подорожание тарифа должно составить 44%.

Минимальный тариф будет почти 2100 гривен

Любопытно, что буквально в день принятия нового тарифа, в СМИ вышло интервью заммэра столицы Петра Пантелеева, курирующего вопрос отопления, в котором жителей столицы уверяли что роста тарифа на тепло в столице не будет.

Тариф вырос, но по карману не ударит – разницу заплатит бюджет?

Впрочем, несмотря на подорожание, киевлян пытаются убедить, что они не будут платить больше.

Так, глава Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook заявил, что никто выросшие тарифы применять на практике не будет.

«Главное «ноу-хау» судьбоносного меморандума — тарифы поднимают, но не применяют. Что это такое и чем это закончится завтра — в стране точно никто не знает. Более того — в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только все, мало кто может это делать — вот так!» — описал эксперт ситуацию.

Однако на сайте КГГА размещено объявление, что тарифы на тепло для населения в отопительном сезоне 2021-2022 годов останутся прежними – 1654,41 грн за 1 Гкал и этот тариф утвержден тем самым Распоряжением №2176.

Избежать этого роста в столице решили за счет увеличения уставного фонда КП «Киевтеплоэнерго» на 2 миллиарда гривен.

«Решение о неизменности тарифов в отопительном сезоне 2021/2022 было принято городскими властями во исполнение Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и снабжения горячей воды, заключенного 30 сентября текущего года», — уточнили в пресс-службе КГГА.

Рост тарифов на газ и тепло — далеко не единственные подорожания, которые ожидают украинцев в ближайшее время. По прогнозам экспертов, увеличение цен ждет почти все товары и услуги.