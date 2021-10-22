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Обещания Зеленского не помогли: тепло для киевлян дорожает на 44%, но есть одно "но"

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Жители столицы будут платить за тепло дороже, но это неточно Новость обновлена 22 октября 2021, 19:50
Жители столицы будут платить за тепло дороже, но это неточно

1654 или 2381 гривна за 1 Гкал — сколько будут платить киевляне за тепло

В последний день сентября президент Владимир Зеленский пообещал украинцам, что роста тарифа на отопление в отопительном периоде 2021/2022 удастся избежать. Помочь в этом должен был Меморандум, подписанный правительством Украины, «Нафтогазом Украины» и ассоциацией городов.

Меморандум президента не сработал

Но не прошло и двух недель, как местные власти начали говорить о неминуемом росте тарифов на тепло для населения из-за отсутствия реальной поддержки со стороны государства.

Даже Киев не остался в стороне, 13 октября подняв тариф для бизнеса, бюджетных и религиозных учреждений, а еще спустя 6 дней рост тарифов был принят и для населения.

Теперь, согласно Распоряжению КГГА №2176 от 19 октября, в зависимости от условий подключения 1 Гкал тепла киевлянам будет обходиться от 2099 до 2381 гривны вместо нынешних 1654 гривен.

Максимальный тариф за тепло составит 2381 гривну
Максимальный тариф за тепло составит 2381 гривну

Таким образом подорожание тарифа должно составить 44%.

Минимальный тариф будет почти 2100 гривен
Минимальный тариф будет почти 2100 гривен

Любопытно, что буквально в день принятия нового тарифа, в СМИ вышло интервью заммэра столицы Петра Пантелеева, курирующего вопрос отопления, в котором жителей столицы уверяли что роста тарифа на тепло в столице не будет.

Тариф вырос, но по карману не ударит – разницу заплатит бюджет?

Впрочем, несмотря на подорожание, киевлян пытаются убедить, что они не будут платить больше.

Так, глава Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook заявил, что никто выросшие тарифы применять на практике не будет.

«Главное «ноу-хау» судьбоносного меморандума — тарифы поднимают, но не применяют. Что это такое и чем это закончится завтра — в стране точно никто не знает. Более того — в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только все, мало кто может это делать — вот так!» — описал эксперт ситуацию.

Однако на сайте КГГА размещено объявление, что тарифы на тепло для населения в отопительном сезоне 2021-2022 годов останутся прежними – 1654,41 грн за 1 Гкал и этот тариф утвержден тем самым Распоряжением №2176.

Избежать этого роста в столице решили за счет увеличения уставного фонда КП «Киевтеплоэнерго» на 2 миллиарда гривен.

«Решение о неизменности тарифов в отопительном сезоне 2021/2022 было принято городскими властями во исполнение Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и снабжения горячей воды, заключенного 30 сентября текущего года», — уточнили в пресс-службе КГГА.

Рост тарифов на газ и тепло — далеко не единственные подорожания, которые ожидают украинцев в ближайшее время. По прогнозам экспертов, увеличение цен ждет почти все товары и услуги.

Теги:
#Киев #КГГА #Отопительный сезон в Киеве #Тариф на тепло
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