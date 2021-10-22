Обіцянки Зеленського не допомогли: тепло для киян дорожчає на 44%, але є одне "але"

1 654 або 2 381 гривня за 1 Гкал — скільки будуть платити кияни за тепло

В останній день вересня президент Володимир Зеленський пообіцяв українцям, що зростання тарифу на опалення в опалювальному періоді 2021/2022 вдасться уникнути. Допомогти в цьому мав Меморандум, підписаний урядом України, «Нафтогазом України» і асоціацією міст.

Меморандум президента не спрацював

Але не минуло й двох тижнів, як місцева влада почала говорити про неминуче зростання тарифів на тепло для населення через відсутність реальної підтримки з боку держави.

Навіть Київ не залишився осторонь, 13 жовтня піднявши тариф для бізнесу, бюджетних і релігійних установ, а ще через 6 днів тарифів виріс і для населення.

Тепер, згідно з Розпорядженням КМДА №2176 від 19 жовтня, в залежності від умов підключення 1 Гкал тепла киянам буде обходитися від 2 099 до 2 381 грн замість нинішніх 1654 гривень.

Максимальний тариф за тепло становитиме 2381 гривню

Таким чином подорожчання тарифу повинно скласти 44%.

Мінімальний тариф буде майже 2100 гривень

Цікаво, що буквально в день ухвалення нового тарифу, в ЗМІ вийшло інтерв’ю заступника мера столиці Петра Пантелєєва, який опікає питання опалення, в якому жителів столиці запевняли, що зростання тарифу на тепло в столиці не буде.

Тариф зріс, але по кишені не вдарить — різницю заплатить бюджет?

Втім, попри подорожчання, киян намагаються переконати, що вони не будуть платити більше.

Так, глава Спілки власників житла України Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook заявив, що ніхто збільшені тарифи застосовувати на практиці не буде.

«Головне «ноу-хау»доленосного меморандуму — тарифи підіймають, але не застосовують. Що це таке і чим це закінчиться завтра — в країні точно ніхто не знає. Більш того — в завтрашній день не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не тільки всі, мало хто може це робити — ось так!» — описав експерт ситуацію.

Однак на сайті КМДА розміщено оголошення, що тарифи на тепло для населення в опалювальному сезоні 2021-2022 років залишаться тими ж, що й раніше — 1654,41 грн за 1 Гкал і цей тариф затверджений тим самим Розпорядженням №2176.

Уникнути цього зростання в столиці вирішили коштом збільшення статутного фонду КП «Київтеплоенерго» на 2 мільярди гривень.

«Рішення про незмінність тарифів в опалювальному сезоні 2021/2022 було прийнято міською владою на виконання Меморандуму про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води, укладеного 30 вересня поточного року», — уточнили в пресслужбі КМДА.

Зростання тарифів на газ і тепло — далеко не єдині подорожчання, які очікують українців найближчим часом. За прогнозами експертів, збільшення цін чекає майже всі товари та послуги.