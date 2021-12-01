Зима пришла: сколько украинцы будут платить за тепло и свет с 1 декабря

Украинцам обещают в декабре стабильные тарифы на тепло и свет

Всю осень Европу лихорадило из-за исторически рекордных цен на газ — с 800 долларов в сентябре цена на него уже в октябре доходила почти до 2000 долларов за 1 тысячу кубометров, что стало рекордом. Если бы цена оставалась на этом уровне, украинцев ждали многочисленные неприятности от нехватки топлива до инфляции и роста цен практически на все.

Меморандум есть, но и рост тарифов — тоже есть

Наиболее мрачных сценариев удалось избежать, однако тарифы на тепло в некоторых городах все-таки выросли, хотя по инициативе президента Владимира Зеленского и был подписан Меморандум, по которому стоимость тепла до конца отопительного сезона оставалась прежней.

Несмотря на данный документ, во многих городах местные советы подняли тарифы на отопление. Так, по данным сайта «Сегодня», в Кременчуге Полтавской области суммы платежек вырастут на 53%, в Тернополе – на 79%, а в Черновцах на 70%.

Не осталась в стороне даже столица – сперва 13 октября тариф на тепло вырос для бизнеса, бюджетных и религиозных учреждений, а 19 октября и для населения. Согласно решению КГГА тепло теперь должно было стоить для киевлян от 2099 гривен за 1 Гкал вместо прежних 1654 гривны, то есть на 44% дороже.

За тепло заплатит государство

В столице спустя три дня после принятия нового тарифа для населения успокоили киевлян – платить за 1 Гкал тепла они будут по-прежнему 1654 гривны. Остаток за них заплатит городской бюджет, переведя КП «Киевтеплоэнерго» 2 миллиарда гривен на росте уставного фонда.

В начале октября местные власти Полтавы задумались о росте тарифа для населения на 59%, в итоге тариф подняли почти на 47%, но это повышение должен был заплатить Кабмин, а население осталось с прежними платежами за тепло.

Впрочем, в городах то и дело вспыхивают акции протеста и стихийные митинги из-за отсутствия тепла.

На сегодня особых предпосылок для резкого повышения тарифов нет, цена на природный газ в декабре будет стабильной и составит от 7,8 до 38,35 грн за 1 кубометр в зависимости от поставщика и условий поставки «голубого» топлива.

Также прежним останется тариф на электроэнергию – 1,44 грн за 1 Квт/ч при потреблении в месяц до 250 Квт. При этом порядка 600 тысяч украинских семей, отапливавших свои дома электричеством, потеряли свою льготу.