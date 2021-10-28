Какими будут цены на газ в Украине и подорожает ли отопление в 2021-2022 году

В правительстве заявили, что украинцы должны заключить договор на поставку газа до 30 ноября

Кабинет министров Украины во время заседания в четверг принял решение, согласно которому цены на газ в нашей стране до конца нынешнего отопительного сезона меняться не будут.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Благодаря годовым продуктам цена голубого топлива для всех людей не будет меняться до конца отопительного сезона», – заявил премьер.

По словам главы правительства, Кабмин на этой неделе в два раза снизил стоимость газа для тех потребителей, которые оказались без поставщика – они смогут покупать голубое топливо по 7,96 грн за кубический метр в течение двух месяцев – с 1 октября до 30 ноября. Согласно заявлениям правительства, этого времени украинцам должно хватить для того, чтобы подписать договор с одним из поставщиков газа, которые работают в Украине.

Напомним, компании-поставщики природного газа заявили о планах повысить тарифы на распределение топлива в 3-5 раз в зависимости от региона. Если предлагаемые тарифы будут приняты Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, средний тариф на транспортировку газа в Украине вырастет почти втрое – с нынешних 1,44 грн до 4,14 грн за 1 кубометр. Предлагаемый рост тарифов на свои услуги облгазы обосновывают ростом стоимости технологичного газа и общую инфляцию.