Украинцам снова хотят поднять цену на газ - какие цифры увидим в платежках

Транспортировка газа подорожает втрое, а для некоторых — и в 5 раз

Несмотря на подписанный еще в сентябре Меморандум о недопущении роста тарифов на отопление из-за роста цен на природный газ, в ряде украинских городов мэры, обвинив центральную власть в невыполнении его условий, заговорили о неминуемости роста тарифов на тепло. Не стал исключением и Киев, где подняли расценки для всех потребителей, в том числе населения — на 44%.

Правда, чиновники заявили, что население будет платить по старым расценкам, поскольку местная власть увеличила уставной фонд КП «Киевтеплоэнерго» на 2 миллиарда гривен.

Однако вслед за ростом цен на тепло, явно грядет подорожание транспортировки природного газа.

Сколько придется платить

Как сообщает портал Kosatka.Media, предлагаемые компаниями-поставщиками природного газа тарифы на распределение топлива повысят в 3-5 раз в зависимости от региона.

Рекордсменами станут:

Луганскгаз, рост с 1,55 до 8,41 грн за 1 кубометр;

Уманьгаз, рост с 1,78 до 8,91 грн за кубометр.

Более чем в 5 раз, с 83 копеек до 4,52 грн хотят поднять тарифы в «Одессагаз».

Менее чем на 100% планируют поднять тарифы на транспортировку газа в «Газоснабсервис» (22%), НГХП «Сера» (39%), «Кировоградгаз» (61%), «Шепетовкагаз» (72%) и «Лубныгаз» (96%).

Поднять тарифы хотят все облгазы

В целом, если предлагаемые тарифы будут приняты Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, средний тариф на транспортировку газа в Украине вырастет почти втрое — с нынешних 1,44 грн до 4,14 грн за 1 кубометр.

Предлагаемый рост тарифов на свои услуги облгазы обосновывают ростом стоимости технологичного газа и общую инфляцию.

Как вырастет «цена платежки»

По мнению председателя Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, в среднем за 1 кубометр потребляемый украинцами придется платить на 2 гривны больше, что в зависимости от масштаба потребления приведет к росту платежей за газ на 1-2 тысячи гривен.

С учетом же роста цен государству, по мнению эксперта, придется выделять больше и на субсидии – минимум на 27,2 млрд грн больше, чем сейчас.

Украинцам прогнозируют подорожание практически всех товаров и услуги в связи с ростом цен на природный газ в Европе.