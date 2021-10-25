Українцям знову хочуть підняти ціну на газ — які цифри побачимо в платіжках

Транспортування газу подорожчає втричі, а для деяких — і в 5 разів

Незважаючи на підписаний ще у вересні Меморандум про недопущення зростання тарифів на опалення через зростання цін на природний газ, в ряді українських міст мери, звинувативши центральну владу в невиконанні його умов, заговорили про неминучість зростання тарифів на тепло. Не став винятком і Київ, де підняли розцінки для всіх споживачів, в тому числі населення — на 44%.

Правда, чиновники заявили, що населення буде платити за старими розцінками, оскільки місцева влада збільшила статутний фонд КП «Київтеплоенерго» на 2 мільярди гривень.

Однак слідом за зростанням цін на тепло, явно наближається подорожчання транспортування природного газу.

Скільки доведеться платити

Як повідомляє портал Kosatka.Media, пропоновані компаніями-постачальниками природного газу тарифи на розподіл палива підвищать в 3-5 разів залежно від регіону.

Рекордсменами стануть:

Луганськгаз, зростання з 1,55 до 8,41 грн за 1 кубометр;

Уманьгаз, зростання з 1,78 до 8,91 грн за кубометр.

Більш ніж в 5 разів, з 83 копійок до 4,52 грн хочуть підняти тарифи в «Одесагаз».

Менш ніж на 100% планують підняти тарифи на транспортування газу в «Газоснабсервіс» (22%), НГХП «Сірка» (39%), «Кіровоградгаз» (61%), «Шепетівкагаз» (72%) і «Лубнигаз» (96 %).

Підняти тарифи хочуть всі облгази

В цілому, якщо пропоновані тарифи будуть прийняті Нацкомісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, середній тариф на транспортування газу в Україні зросте майже втричі — з нинішніх 1,44 грн до 4,14 грн за 1 кубометр.

Пропоноване зростання тарифів на свої послуги облгази обґрунтовують зростанням вартості технологічного газу й загальною інфляцією.

Як виросте «ціна платіжки»

За думку голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, в середньому за 1 кубометр, споживаний українцями, доведеться платити на 2 гривні більше, що в залежності від масштабу споживання призведе до зростання платежів за газ на 1-2 тисячі гривень.

З урахуванням же зростання цін державі, на думку експерта, доведеться виділяти більше й на субсидії — мінімум на 27,2 млрд грн більше, ніж зараз.

Українцям прогнозують подорожчання практично усіх товарів та послуг в зв’язку з ростом цін на природний газ в Європі.