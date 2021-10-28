Якими будуть ціни на газ в Україні і чи подорожчає опалення в 2021-2022 році

В уряді заявили, що українці мають укласти договір на постачання газу до 30 листопада

Кабінет міністрів України під час засідання у четвер ухвалив рішення, згідно з яким ціни на газ у нашій країні до кінця нинішнього опалювального сезону не змінюватимуться.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Завдяки річним продуктам ціна блакитного палива для всіх людей не змінюватиметься до кінця опалювального сезону», – заявив прем’єр.

За словами глави уряду, Кабмін цього тижня вдвічі знизив вартість газу для тих споживачів, які опинилися без постачальника – вони зможуть купувати блакитне паливо по 7,96 грн. за кубічний метр протягом двох місяців – з 1 жовтня до 30 листопада. Згідно заявам уряду, цього часу, українцям має вистачити для того, щоб підписати договір з одним із постачальників газу, які працюють в Україні.

Нагадаємо, компанії-постачальники природного газу заявили про плани підвищити тарифи на розподіл палива у 3-5 рази залежно від регіону. Якщо пропоновані тарифи буде прийнято Нацкомісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, середній тариф на транспортування газу в Україні зросте майже втричі – з нинішніх 1,44 до 4,14 грн за 1 кубометр. Запропоноване зростання тарифів на свої послуги облгази обґрунтовують зростанням вартості технологічного газу та загальною інфляцією.