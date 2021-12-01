Цены на газ с 1 декабря: сколько заплатим в последнем месяце года

Поставщики природного газа сформировали новые коммерческие предложения для потребителей

Обрушившийся на столицу на прошлой неделе снег напомнил о приближении зимы и о том, что украинцам придется тратить куда больше природного газа в связи с похолоданием. Это в свою очередь сделает еще более актуальным вопрос цены топлива.

В ноябре цена на природный газ в зависимости от договора, годового или помесячного, поставщика и прочих факторов, колебалась от 7,78 до 38,35 грн. Как показывают данные профильного издания «Газправда» и сайты основных поставщиков «голубого топлива», годовые и месячные тарифы на топливо остались в основном прежними.

Самый дешевый годовой тариф в 7,779 грн за 1 кубометр — у ООО «Энерджи трейд групп», у НАК «Нафтогаза» он остается на уровне 7,96 грн, а самый дорогой, как и прежде, у ООО «Херсонская областная энергоснабжающая компания».

Месячный тариф пока опубликовали лишь некоторые газотрейдеры, так что тут возможны сюрпризы, однако среди заявленных цен пока особого роста нет, а кое-кто даже снизил цену. К примеру ООО «Аскания энерджи» предлагает месячный тариф в декабре населению по 14,95 грн за кубометр, в ноябре же тариф составлял 19,95 грн.

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По 13 гривен за кубометр «голубого топлива» в декабре будет просить ООО «Одессагазоснабжение».

Самым дорогим природный газ в декабре пока у ООО «Хмельницкэнергосбыт» — 34 грн за кубометр (в ноябре – 35,5 грн) и ООО «Тасс энергия» — 38,35 грн (в ноябре также 38,35 грн).

Ранее Ассоциация городов Украины пожаловалась на нехватку природного газа по льготной цене, что может негативно повлиять на прохождение отопительного сезона.