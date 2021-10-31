Мерзли 50 детей: в Черновцах социальному приюту после публикации "Телеграфа" вернули газ

Отопление в приюте для мам и детей включено уже к вечеру

Черновцы всколыхнула новость, что без отопления остался приют для матерей с детьми в сложных жизненных обстоятельствах. Несмотря на то, что "Город добра" не имел долгов за газ, его отключили, а ситуацию исправили только после огласки в СМИ.

Как сообщила волонтер и руководитель "Города добра" Марта Левченко, благодаря поддержке средств массовой информации газ включили до вечера в субботу, 30 октября.

"Благодаря огласке и поддержке невероятных людей, газ включили до вечера в субботу. Но ведь не у всех есть такая поддержка! Что делать в таких случаях другим!", — написала Марта Левченко.

Приюту "Город добра" вернули отопление

Напомним, что отопление в "Городе добра" исчезло в субботу, 30 октября, около 11 утра. Никаких предупреждений со стороны газовой службы Черновцов приют не получал, а долгов за голубое топливо у них не было. Ситуацию осложнял тот факт, что в "Городе добра" проживают 50 детей, из которых 20 — младше двух лет.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Запорожье больного ребенка-сироту запирали одного в палате ковидного отделения. Заплаканного ребенка в фекалиях заметили пациенты больницы, привлекшие к этому случаю внимание общественности.