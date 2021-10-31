Мерзли 50 дітей: у Чернівцях соціальному притулку після публікації "Телеграфа" повернули газ

Опалення у притулку для мам та дітей увімкнули вже до вечора

Чернівці сколихнула новина, що без опалення лишився притулок для матерів з дітьми у складних життєвих обставинах. Попри те, що "Місто добра" не мало боргів за газ, його вимкнули, а ситуацію виправили лише після розголосу у ЗМІ.

Як повідомила волонтер та керівник "Міста добра" Марта Левченко, завдяки підтримці засобів масової інформації газ увімкнули до вечора у суботу, 30 жовтня.

"Завдяки розголосу та підтримці неймовірних людей, газ включили до вечора в суботу. Але ж не у всіх є така підтримка! Що робити в таких випадках іншим!", — написала Марта Левченко.

Притулку "Місто добра" повернули опалення

Нагадаємо, що опалення у "Місті добра" зникло у суботу, 30 жовтня, близько 11-ї ранку. Жодних попереджень з боку газової служби Чернівців притулок не отримував, а боргів за блакитне паливо у них не було. Ситуацію ускладнював той факт, що у "Місті добра" мешкають 50 дітей, з яких 20 — молодші двох років.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Запоріжжі хвору дитину-сироту замикали одну в палаті ковідного відділення. Заплакану дитину у фекаліях помітили пацієнти лікарні, які привернули до цього випадку увагу громадськості.