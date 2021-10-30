Весь у фекаліях і постійно плакав: у Запоріжжі хвору дитину-сироту замикали одну в палаті (відео)

На нагляд за однорічною дитиною у медичного персоналу не вистачало достатньо часу

У суботу, 30 жовтня, у Запорізькій міській дитячій лікарні №5 вибухнув скандал через дитину-сироту. У мережу виклали відео, як однорічний хлопчик перебуває в палаті сам, без належного нагляду — так тривало годинами.

Відеозаписом від пацієнтки установи Анни Щ. поділилися у Telegram-каналі "Prana.108".

За словами жінки, дитину було знайдено на вулиці, і її навіть не встигли оформити в якийсь із дитбудинків. Наплив пацієнтів у коронавірусному відділенні великий, тому на хлопчика медикам просто не вистачає часу.

"Він закритий у палаті один і кричить весь день, медсестри тільки заходять погодувати. Вчора сусідка по палаті його мила, він був весь обкаканий, і попка вже червона від цього", — поділилася спостереженнями Анна Щ.

На її думку, так чинити не можна — адже в однорічному віці діти дуже цікаві і можуть постраждати, навіть просто випавши з ліжечка.

Після того, як інформація про стан сироти розліталася соціальними мережами, про те, що сталося, дізналися в Запорізькій облдержадміністрації.

Одна із заступниць голови муніципалітету, а за сумісництвом ще й волонтерка Злата Некрасова розповіла більше деталей. На знімках, які вона розмістила у своєму Facebook, видно, що дитина вже переодягнена в чисте і поводиться спокійно. Також у нього є необхідні памперси та інші засоби гігієни.

"COVID було підтверджено, дитина пройшла все необхідне лікування. Сьогодні зробили контрольний ПЛР тест — результат негативний, прямо зараз малюка буде переведено назад до першої лікарні, тому що там є відділення для покинутих діток і персонал, який за ними стежить", — повідомила чиновниця.

Також вона пообіцяла, що особисто з’їздить та дізнається про самопочуття хлопчика.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як у Білорусі мати позбулася новонародженої дитини, викинувши її у вигрібну яму.